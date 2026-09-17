Глава ЦИК Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам

Российская избирательная система готова к предстоящим выборам. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Я считаю, что избирательная система России и сообщество избирательных комиссий готовы к выборам», — сказала она.

Глава ЦИК пожелала партиям и кандидатам добиться того успеха, которого они достойны. От этого выиграет и Россия.

Памфилова 17 сентября выступила с докладом о готовности избирательной системы к ЕДГ-2026. Прямую трансляцию ведет сайт Центризбиркома.

Во время выступления глава ЦИК напомнила, что выборы в России пройдут в экстремальных условиях, когда на страну ополчился западный мир.