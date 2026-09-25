Мининвест Подмосковья: более трети всех машиностроительных МСП работают в ЦФО

Почти 46,2 тысячи малых и средних предприятий работают в машиностроении России. Они составляют 85% от всех компаний отрасли, сообщили в Корпорации МСП в преддверии Дня машиностроителя, который отмечается 27 сентября.

С начала 2026 года малый и средний бизнес в машиностроении привлек более 27 миллиардов рублей с помощью инструментов господдержки. Это на 11% больше, чем годом ранее, из них более восьми миллиардов рублей предприниматели привлекли под «зонтичные» поручительства.

«Машиностроение является одной из основных отраслей, формирующих технологическую основу нашей экономики. И большая часть машиностроительных предприятий — 85% — относятся к малому и среднему бизнесу, который последовательно развивается и растет вместе с потребностями рынка», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

За три года численность малых и средних предприятий в отрасли выросла на 10%, а за пять лет количество МСП в машиностроении стало больше на 17%.

Около 15,7 тысячи МСП работают в общем машиностроении, 8,5 тысячи производят компьютеры, электронные и оптические изделия, 8,1 тысячи выпускают электрооборудование. Еще 4,9 тыс. предприятий производят медтехнику, около 3,5 тысячи работают в автомобильном машиностроении, столько же — в производстве другого транспорта, одна тысяча — в машиностроении для топливно-энергетического комплекса.

Более трети машиностроительных МСП сосредоточены в Центральном федеральном округе, каждое пятое зарегистрировано в Приволжском, почти 14% — в Северо-Западном. Среди регионов лидируют Москва (16,8%) и Санкт-Петербург (9,6%), Московская (7,6%), Свердловская (4,2%) и Челябинская области (3,6%).

Поддержка малого и среднего бизнеса ведется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».