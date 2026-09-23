ЦБ установил новый курс доллара на 24 сентября
ЦБ установил официальный курс доллара на 24 сентября на уровне 84,4 рубля
Банк России установил на 24 сентября официальный курс доллара на уровне 84,3969 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Курс китайского юаня составляет 12,5598 рубля, евро — 96,7442 рубля.
По сравнению с предыдущим значением американская валюта выросла на 33,12 копейки. Юань подорожал на 3,07 копейки, евро – на 15,27 копейки.
Финансовый эксперт Андрей Лобода объяснял, что стабильность рубля все еще неустойчивая, а его динамика в будущем зависит от состояния бюджета, внешнеэкономической ситуации и уровня инфляции.
По его прогнозу, курс доллара в ближайшее время выйдет из нынешнего диапазона, а к концу 2026 года и вовсе заметно прибавит в случае ухудшения экономических условий.
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что в декабре курс доллара окажется в районе 84-85 рублей без учета неожиданных обстоятельств.