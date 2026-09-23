ЦБ установил новый курс доллара на 24 сентября

Банк России установил на 24 сентября официальный курс доллара на уровне 84,3969 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Курс китайского юаня составляет 12,5598 рубля, евро — 96,7442 рубля.

По сравнению с предыдущим значением американская валюта выросла на 33,12 копейки. Юань подорожал на 3,07 копейки, евро – на 15,27 копейки.

Финансовый эксперт Андрей Лобода объяснял, что стабильность рубля все еще неустойчивая, а его динамика в будущем зависит от состояния бюджета, внешнеэкономической ситуации и уровня инфляции.

По его прогнозу, курс доллара в ближайшее время выйдет из нынешнего диапазона, а к концу 2026 года и вовсе заметно прибавит в случае ухудшения экономических условий.

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что в декабре курс доллара окажется в районе 84-85 рублей без учета неожиданных обстоятельств.