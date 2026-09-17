Путин сообщил о профиците федерального бюджета

Путин: бюджет России в августе свели с профицитом в 606 миллиардов

Федеральный бюджет России в августе исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, его слова привел ТАСС .

Глава государства отметил, что значительный вклад в такой результат внесли не нефтегазовые доходы. Речь идет о поступлениях, которые не зависят от мировой конъюнктуры углеводородов, а опираются на динамику внутреннего рынка.

«Что касается государственных финансов, то в августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что уровень инфляции в России снизился относительно показателя предыдущего года.