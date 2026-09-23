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    Дмитриев назвал медь новым золотом

    Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных биржевых цен

    Фото: РИА «Новости»

    Медь превратилась в новое золото на фоне рекордного роста биржевой стоимости металла. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    «Медь — новое золото», — написал он.

    Вечером 22 сентября на бирже Comex биржевая цена на медь увеличилась до 6,903 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.

    Высокий спрос на металл поддерживается долгосрочными структурными трендами, в том числе массовым переходом на электромобили, масштабным развитием зеленой энергетики и строительством инфраструктуры для дата-центров искусственного интеллекта.

    Стоимость золота в начале сентября опускалась ниже 4,3 тысячи долларов за унцию и обновила месячный минимум из-за ожиданий повышения ставки ФРС. Позднее цены на драгоценный металл вновь выросли до более 4,5 тысячи долларов.

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