360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам рассказали, как сделать мытый бетон для крыльца своими руками

    Строитель Павлович: прочность мытого бетона зависит от количества воды

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Если сделать крыльцо дома из мытого бетона, конструкция с большой вероятностью прослужит дольше, чем плитка, и поверхность не будет такой скользкой. При желании можно сделать материал своими руками. Однако популярные в Сети советы могут подвести, рассказал 360.ru строитель загородных домов Денис Павлович.

    Он посоветовал взять одну часть цемента, две части чистого песка и три-четыре части гранитного щебня.

    «Воду лить по минимуму, чтобы смесь была как густая сметана, а не жидкая. Для улицы еще хорошо выбрать специальную добавку в бетон от мороза, они продаются в любом строительном», — добавил Павлович.

    Иногда советуют использовать две части песчано-гравийной смеси (ПГС), одну часть песка и одну часть цемента. Но если следовать этой технологии, может получиться слишком много песка — в ПГС он тоже есть.

    «Кроме того, в карьерной смеси часто попадается глина, и цемент на ней держится плохо. Да и про воду в рецепте ни слова, а от нее прочность зависит, может, больше всего», — пояснил строитель.

    Он отметил, что проще всего будет заказать готовый бетон с завода, предупредив, что он для улицы и для крыльца.

    В чем преимущества мытого бетона для входной группы и как сделать крыльцо своими руками — в нашей статье.

    Читайте также

    Конференция для представителей отрасли ремонта и строительства прошла в Москве

    пресс-служба «Авито Услуги»

    Серьезные неприятности грозят россиянам при неправильной установке теплого пола

    Биолог Удалов рассказал об опасности гибридов белого и бурого медведей

    От микроволновки до умной лампочки: что мешает Wi-Fi-сигналу?

    Жидкий пол назвали удачной заменой ламинату в «мокрых» зонах квартиры

    Отопление дали, а тепла нет. Сколько ждать и куда жаловаться на холодные батареи

    Батареи центрального отопления в квартире

    В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить дом от грызунов осенью

    Ura.ru: ошибки ремонта и влага заставляют штукатурку трескаться, а обои отходить

    Риелтор Твелина отметила, что в 2026 году выгоднее купить квартиру с готовой отделкой

    Дачников предупредили об опасности луж у фундамента

    Депутат Гаврилов призвал планировать парковку до обустройства дачи

    Подмосковное министерство напомнило правила утилизации стройотходов

    Переработка электролома в ООО ПО «Экотехпром»