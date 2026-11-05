Россиянам рассказали, как сделать мытый бетон для крыльца своими руками

Если сделать крыльцо дома из мытого бетона, конструкция с большой вероятностью прослужит дольше, чем плитка, и поверхность не будет такой скользкой. При желании можно сделать материал своими руками. Однако популярные в Сети советы могут подвести, рассказал 360.ru строитель загородных домов Денис Павлович.

«Воду лить по минимуму, чтобы смесь была как густая сметана, а не жидкая. Для улицы еще хорошо выбрать специальную добавку в бетон от мороза, они продаются в любом строительном», — добавил Павлович.

Иногда советуют использовать две части песчано-гравийной смеси (ПГС), одну часть песка и одну часть цемента. Но если следовать этой технологии, может получиться слишком много песка — в ПГС он тоже есть.

«Кроме того, в карьерной смеси часто попадается глина, и цемент на ней держится плохо. Да и про воду в рецепте ни слова, а от нее прочность зависит, может, больше всего», — пояснил строитель.

Он отметил, что проще всего будет заказать готовый бетон с завода, предупредив, что он для улицы и для крыльца.

В чем преимущества мытого бетона для входной группы и как сделать крыльцо своими руками — в нашей статье.