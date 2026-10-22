Конференция для представителей отрасли ремонта и строительства прошла в Москве

По словам руководителя бизнес-направления «Ремонт и строительство» в «Авито Услугах» Светланы Филимоновой, основная тенденция — смещение спроса в сегмент загородного жилья и строительства.

«Накоплена довольно большая база, которая создает спрос для регулярных строительных услуг. Соответственно, все работы связаны со строительством и благоустройством. Если сравнивать нашу категорию три года назад с тем, что есть сейчас, конечно, кратный рост показывают именно эти категории», — рассказала Филимонова.

Заказчики все чаще выбирают конкретные работы — например, ремонт полов, покраску стен или укладку плитки. По данным «Авито», за год спрос на подобные услуги вырос на 24%: это означает, что нужно сделать быстрее и удобнее поиск специалиста.

«Мы создаем условия, в которых исполнителя проще найти. Мы создали продукт „Задачи“, где можно подробно описать свой запрос и довольно быстро прокоммуницировать с подходящими исполнителями. Второй большой продуктовый релиз — „Авито Соседи“, где мы создаем гиперлокальные инструменты заказа услуг у проверенных мастеров, которые уже сделали качественно работы соседям», — отметила Филимонова.

География спроса также меняется. Товары для строительства и ремонта стали активнее покупать в небольших городах, и эти тенденции только продолжат развиваться: у бизнеса станет еще больше возможностей находить своих клиентов, а у покупателей — нужных специалистов.