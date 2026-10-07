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    Отопление дали, а тепла нет. Сколько ждать и куда жаловаться на холодные батареи

    Юрист Крохин объяснил, почему в домах старого фонда могут не сразу дать тепло

    Батареи центрального отопления в квартире
    Фото: Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф

    Отопительный сезон стартовал, но в некоторых регионах жители все еще кутаются в пледы: их батареи остаются холодными. Причины могут быть разными — от завоздушенных стояков до банальной нерасторопности управляющей компании. Сколько времени отводится на запуск тепла после старта отопительного сезона, как действовать, если радиаторы еле теплые, и что категорически нельзя делать самостоятельно — в материале 360.ru.

    Причины холодных батарей в отопительный сезон

    Иногда бывает так, что даже после старта отопительного сезона батареи в квартире могут быть холодными. Причины этого — самые разные.

    «В Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере — суровые климатические условия, и их отопительный сезон начался раньше октября. Так как жилищно-коммунальное хозяйство и особенно коммунальный комплекс во многих регионах остались советскими, то коммуникации могли поизноситься: масштабы износа могут составлять от 40 до 70%. По этой причине тепло в дома дают не под большим давлением, чтобы трубы не порвало, а под малым, из-за чего в домах, удаленных от теплостанций, батареи действительно могут быть недостаточно теплыми в начале отопительного сезона», — объяснил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

    Подобные проблемы могут случаться не только в старом фонде, но и в новых высотных домах, так как количество квартир там намного больше, чем в стандартной девятиэтажной «хрущевке» или «брежневке». Однако городские коммуникации не всегда готовы к такому объему, поэтому в начале осени радиаторы действительно могут прогреваться недостаточно.

    Подготовка системы отопления московского метро к зиме
    Фото: Подготовка системы отопления московского метро к зиме/Медиасток.рф

    Самые распространенные причины холодных батарей

    Батареи центрального отопления в квартире
    Фото: Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф

    Интересно

    За самовольную установку радиаторов предусмотрен штраф 2-2,5 тысячи рублей, согласно КоАП. Кроме того, систему придется вернуть в прежнее состояние.

    Сколько дней после запуска отопления в доме могут быть холодными батареи

    «Есть старые дома, например бетонные панельки с низкой энергоэффективностью. Там щели и швы, из них уходит тепло, поэтому холодно может быть всю зиму. А бывают и новые дома, но низкого качества, а также с низкой энергоэффективностью. Там тоже проблема будет системной», — отметил эксперт.

    Однако если говорить о временной плохой отапливаемости в период перехода из лета в зиму, когда в рамках общегородского запуска начинают постепенно подавать тепло, то батареи могут оставаться холодными в течение трех-пяти дней. Если тепло не поступило в течение недели, владельцу придется вмешаться.

    Батареи центрального отопления в квартире
    Фото: Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф

    Как действовать, если батареи холодные — инструкция

    План действий, если радиаторы в квартире холодные после старта отопительного сезона:

    1. Оформить заявку в управляющую компанию или ТСЖ. Это можно сделать по телефону. Контакты обычно указывают на платежке или информационном стенде в подъезде. Организация обязана прислать по адресу сантехника, который установит причину отсутствия тепла;
    2. Если отопления нет совсем или произошла авария, можно звонить напрямую в аварийную службу;
    3. Если сантехника не прислали, следует жаловаться в жилищную инспекцию региона. Лучше оформлять обращение в письменном виде. На жалобу должны отреагировать в течение 30 дней со дня ее регистрации;
    4. Если сантехника прислали, но он не устранил причину, нужно составлять акт о нарушении качества услуги. Документ поможет вернуть переплаченные за тепло деньги и станет доказательством для жилинспекции.
    Фото: РИА «Новости»

    Как развоздушить батареи самостоятельно

    Если причиной холодного радиатора стала воздушная пробка, то человек может самостоятельно развоздушить его. Однако если гражданин никогда этого не делал, ему лучше обратиться в управляющую компанию — она бесплатно пришлет сантехника.

    «Вопрос работы батареи и системы отопления в целом — это компетенция и ответственность управляющей организации. Житель платит за это деньги. Кроме того, если по вине гражданина произойдет авария, зальет кипятком соседей, то ответственность будет исключительно на нем, так как человек вмешался в работу внутридомового оборудования», — отметил Крохин.

    Чего еще нельзя делать самостоятельно, если батареи холодные

    Юрист и специалист в сфере ЖКХ порекомендовал ничего не делать самостоятельно, так как это может привести к аварии.

    «Если нужно поменять кран, пригласите сантехника. Если барахлит батарея, пригласите специалиста. Это тоже зона ответственности управляющей организации. Даже если нужно лампочку поменять, то лучше вызвать электрика. У него будет специальный допуск к работам с электрооборудованием, они сдают экзамены, у них есть подготовка и инструкции, как работать с изоляцией. Поэтому лучше поручить такие вещи специалистам», — подытожил Крохин.