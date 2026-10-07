Отопление дали, а тепла нет. Сколько ждать и куда жаловаться на холодные батареи
Юрист Крохин объяснил, почему в домах старого фонда могут не сразу дать тепло
Отопительный сезон стартовал, но в некоторых регионах жители все еще кутаются в пледы: их батареи остаются холодными. Причины могут быть разными — от завоздушенных стояков до банальной нерасторопности управляющей компании. Сколько времени отводится на запуск тепла после старта отопительного сезона, как действовать, если радиаторы еле теплые, и что категорически нельзя делать самостоятельно — в материале 360.ru.
Причины холодных батарей в отопительный сезон
Иногда бывает так, что даже после старта отопительного сезона батареи в квартире могут быть холодными. Причины этого — самые разные.
«В Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере — суровые климатические условия, и их отопительный сезон начался раньше октября. Так как жилищно-коммунальное хозяйство и особенно коммунальный комплекс во многих регионах остались советскими, то коммуникации могли поизноситься: масштабы износа могут составлять от 40 до 70%. По этой причине тепло в дома дают не под большим давлением, чтобы трубы не порвало, а под малым, из-за чего в домах, удаленных от теплостанций, батареи действительно могут быть недостаточно теплыми в начале отопительного сезона», — объяснил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.
Подобные проблемы могут случаться не только в старом фонде, но и в новых высотных домах, так как количество квартир там намного больше, чем в стандартной девятиэтажной «хрущевке» или «брежневке». Однако городские коммуникации не всегда готовы к такому объему, поэтому в начале осени радиаторы действительно могут прогреваться недостаточно.
Самые распространенные причины холодных батарей
- Воздушная пробка — самая частая причина. В радиаторе скапливается воздух, который не дает воде циркулировать. Определить проблему очень просто: обычно вся батарея горячая, а какая-то ее часть, чаще верхняя, остается холодной. Также могут быть слышны булькание или журчание;
- Засор Внутри отопительной системы со временем накапливаются отложения, такие как коррозия, накипь, грязь. Они препятствуют свободной циркуляции горячей воды по радиаторам. Об этом виде проблемы может говорить частичный прогрев батареи;
- Закрытый кран. Такое случается, если на лето оставлять вентили в закрытом положении. На эту проблему может указывать полностью холодная батарея, при этом подведение к ней может быть горячим. Также кран могут закрыть соседи, из-за чего перекрывается весь стояк;
- Неправильно настроенный терморегулятор. У современных радиаторов есть встроенные терморегуляторы, которые способны полностью перекрыть подачу воды в батарею, если установленные значения указывают на минимум или ноль. Для решения проблемы будет достаточно отстроить его на нужную температуру;
- Последствия самовольной замены радиаторов у соседей. Если жители других квартир самовольно установили новый радиатор или дополнительные секции, то это может нарушить гидравлический баланс всей системы. Из-за этого до дальних квартир теплоноситель с низким давлением может просто не доносить горячую воду;
Интересно
За самовольную установку радиаторов предусмотрен штраф 2-2,5 тысячи рублей, согласно КоАП. Кроме того, систему придется вернуть в прежнее состояние.
- Незавершенная опрессовка или промывка системы. Как правило, такие работы проводят летом, но если их по какой-то причине не успели завершить, то старт отопительного сезона отложат;
- Авария на теплотрассе. Прорыв трубы или другая проблема на теплосети может на время парализовать подачу тепла в некоторые многоквартирные дома;
- Разбалансировка системы. Если одна батарея холодная, а все остальные горячие, то понадобится наладка внутридомовой системы. В этом помогут сантехники УК.
Сколько дней после запуска отопления в доме могут быть холодными батареи
«Есть старые дома, например бетонные панельки с низкой энергоэффективностью. Там щели и швы, из них уходит тепло, поэтому холодно может быть всю зиму. А бывают и новые дома, но низкого качества, а также с низкой энергоэффективностью. Там тоже проблема будет системной», — отметил эксперт.
Однако если говорить о временной плохой отапливаемости в период перехода из лета в зиму, когда в рамках общегородского запуска начинают постепенно подавать тепло, то батареи могут оставаться холодными в течение трех-пяти дней. Если тепло не поступило в течение недели, владельцу придется вмешаться.
Как действовать, если батареи холодные — инструкция
План действий, если радиаторы в квартире холодные после старта отопительного сезона:
- Оформить заявку в управляющую компанию или ТСЖ. Это можно сделать по телефону. Контакты обычно указывают на платежке или информационном стенде в подъезде. Организация обязана прислать по адресу сантехника, который установит причину отсутствия тепла;
- Если отопления нет совсем или произошла авария, можно звонить напрямую в аварийную службу;
- Если сантехника не прислали, следует жаловаться в жилищную инспекцию региона. Лучше оформлять обращение в письменном виде. На жалобу должны отреагировать в течение 30 дней со дня ее регистрации;
- Если сантехника прислали, но он не устранил причину, нужно составлять акт о нарушении качества услуги. Документ поможет вернуть переплаченные за тепло деньги и станет доказательством для жилинспекции.
Как развоздушить батареи самостоятельно
Если причиной холодного радиатора стала воздушная пробка, то человек может самостоятельно развоздушить его. Однако если гражданин никогда этого не делал, ему лучше обратиться в управляющую компанию — она бесплатно пришлет сантехника.
«Вопрос работы батареи и системы отопления в целом — это компетенция и ответственность управляющей организации. Житель платит за это деньги. Кроме того, если по вине гражданина произойдет авария, зальет кипятком соседей, то ответственность будет исключительно на нем, так как человек вмешался в работу внутридомового оборудования», — отметил Крохин.
Чего еще нельзя делать самостоятельно, если батареи холодные
Юрист и специалист в сфере ЖКХ порекомендовал ничего не делать самостоятельно, так как это может привести к аварии.
«Если нужно поменять кран, пригласите сантехника. Если барахлит батарея, пригласите специалиста. Это тоже зона ответственности управляющей организации. Даже если нужно лампочку поменять, то лучше вызвать электрика. У него будет специальный допуск к работам с электрооборудованием, они сдают экзамены, у них есть подготовка и инструкции, как работать с изоляцией. Поэтому лучше поручить такие вещи специалистам», — подытожил Крохин.