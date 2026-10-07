Отопление дали, а тепла нет. Сколько ждать и куда жаловаться на холодные батареи

Отопительный сезон стартовал, но в некоторых регионах жители все еще кутаются в пледы: их батареи остаются холодными. Причины могут быть разными — от завоздушенных стояков до банальной нерасторопности управляющей компании. Сколько времени отводится на запуск тепла после старта отопительного сезона, как действовать, если радиаторы еле теплые, и что категорически нельзя делать самостоятельно — в материале 360.ru.

Причины холодных батарей в отопительный сезон

Иногда бывает так, что даже после старта отопительного сезона батареи в квартире могут быть холодными. Причины этого — самые разные.

«В Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере — суровые климатические условия, и их отопительный сезон начался раньше октября. Так как жилищно-коммунальное хозяйство и особенно коммунальный комплекс во многих регионах остались советскими, то коммуникации могли поизноситься: масштабы износа могут составлять от 40 до 70%. По этой причине тепло в дома дают не под большим давлением, чтобы трубы не порвало, а под малым, из-за чего в домах, удаленных от теплостанций, батареи действительно могут быть недостаточно теплыми в начале отопительного сезона», — объяснил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Подобные проблемы могут случаться не только в старом фонде, но и в новых высотных домах, так как количество квартир там намного больше, чем в стандартной девятиэтажной «хрущевке» или «брежневке». Однако городские коммуникации не всегда готовы к такому объему, поэтому в начале осени радиаторы действительно могут прогреваться недостаточно.