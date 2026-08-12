Дачников предупредили об опасности луж у фундамента

Скопившаяся у дома вода может вызвать сырость, трещины и разрушение отмостки, сообщает RT .

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова объяснила, что вода у фундамента проникает в бетон и грунт. Это повышает риск появления трещин, сырости и повреждения отмостки.

После сильного дождя стоит проверить участок: если лужи не исчезают несколько часов, вода не успевает уходить. Внимания требуют зоны у дома, водосточных труб, теплиц, въезда, подпорных стенок и дорожек. О переувлажнении говорят зеленый налет на отмостке, размытая почва, просевшая плитка и сырость в подвале.

Чихринова посоветовала заранее предусмотреть уклоны, водостоки и точки сбора воды. Водосточная система отводит осадки с крыши, лотки собирают поверхностные стоки, а дренаж выводит влагу из грунта. Лотки, дождеприемники и трубы необходимо очищать от листьев, песка и веток, чтобы вода не переливалась через край.