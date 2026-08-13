Риелтор Твелина отметила, что в 2026 году выгоднее купить квартиру с готовой отделкой

В Москве риелтор Леся Твелина поделилась советами о том, какую квартиру лучше приобрести в 2026 году. Она отметила, что квартира без отделки осенью 2026 года может быть привлекательнее готового жилья из-за более низкой цены. Однако после покупки собственника ждут дополнительные расходы на ремонт, мебель и технику, а иногда и на аренду другого жилья на время работ, сообщил «ФедералПресс» .

Твелина рекомендует считать стоимость квартиры не только до момента покупки, но и до момента заселения.

«Ремонт — это не только обои, ламинат и плитка. Это электрика, сантехника, двери, освещение, кухня, техника, мебель, работа специалистов и множество небольших расходов, которые в сумме серьезно увеличивают бюджет», — сказала она.

Риелтор советует быть особенно внимательными тем, кто направляет на первоначальный взнос большую часть накоплений. Если после сделки денег почти не остается, придется либо откладывать ремонт, либо брать кредит, что увеличит итоговую стоимость жилья. Поэтому квартира с готовой отделкой, даже дороже, иногда оказывается более безопасным решением для семейного бюджета.

Если недвижимость покупается для сдачи в аренду, ключевым фактором становится скорость выхода на рынок. Каждый месяц ремонта — это время без арендного дохода. При этом тратить большие суммы на дорогой дизайнерский ремонт ради повышения стоимости эксперт не рекомендует, так как вложения не всегда окупаются при продаже.

Покупка «бетона» оправдана, если жилье берется для себя на длительный срок — это возможность выбрать материалы и интерьер без переплаты за чужие решения.