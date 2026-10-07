В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить дом от грызунов осенью

Осенью мыши, крысы и полевки ищут теплые и защищенные места для зимовки, поэтому в этот период растет число жалоб на грызунов в жилых домах, включая многоквартирные. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Тульской области, пишет ТСН24 .

За санитарное состояние общего имущества в МКД отвечает управляющая компания: подвалы, чердаки, мусорокамеры, лестничные клетки, технические этажи и придомовая территория. Специалисты УК должны регулярно обследовать помещения, устранять условия для проникновения и жизни грызунов, а при необходимости проводить дератизацию.

Если грызунов заметили в подъезде, подвале или мусоропроводе, нужно подать письменное заявление в управляющую компанию с указанием мест, где видели вредителей или их следы — помет, погрызы, норы, — и попросить провести обследование. При бездействии УК можно жаловаться в Роспотребнадзор и Государственную жилищную инспекцию.

Даже если управляющая компания все делает правильно, грызуны могут проникать через щели, коммуникации и вентиляцию в отдельные квартиры. Здесь ответственность лежит на собственнике жилья.

Роспотребнадзор рекомендует заделывать щели и отверстия монтажной пеной, цементом, медной или нержавеющей ватой, а крупные отверстия — оцинкованным листовым металлом, бетоном или кирпичом с раствором. Для защиты от мышей следует закрывать отверстия шириной от 6 мм, от крыс — 12 мм.