Ura.ru: ошибки ремонта и влага заставляют штукатурку трескаться, а обои отходить

Трещины на штукатурке и отставшие обои могут появиться из-за ошибок отделки, влаги или движения стены. При быстро растущих трещинах косметического ремонта недостаточно, сообщает Ura.ru .

Мелкая сетка трещин часто возникает, если штукатурка слишком быстро высохла или ее нанесли толстым слоем. Пыль, рыхлое основание, отсутствие грунтовки и несовместимые материалы ухудшают сцепление со стеной. На стыках гипсокартона, бетона и кирпича отделку может повредить разная подвижность материалов.

Протечки, конденсат и высокая влажность ослабляют штукатурку и обойный клей. Обои также расходятся по стыкам из-за слабого клея, плохой подготовки стены или нарушения времени пропитки полотен. Вздутия могут появиться при неравномерном нанесении клея или проветривании во время сушки. Если дефект возникает снова в том же месте, нужно проверить стену на сырость и подвижки.

Небольшую трещину можно очистить от пыли, загрунтовать и заполнить эластичной ремонтной смесью. На нестабильных стыках используют армирующую ленту. Отставшие обои подклеивают после очистки основания.

В новом доме трещины могут быть связаны с усадкой. Если трещина растет, проходит через кладку или появляется снова после ремонта, нужен осмотр специалиста. Повод обратиться к строительному эксперту или в управляющую организацию — также перекос дверей и заметное смещение основания. При сырости сначала устраняют протечку и просушивают стену: наносить отделку на влажную поверхность или плесень нельзя.