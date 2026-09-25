Ura.ru: ошибки ремонта и влага заставляют штукатурку трескаться, а обои отходить
Трещины на штукатурке и отставшие обои могут появиться из-за ошибок отделки, влаги или движения стены. При быстро растущих трещинах косметического ремонта недостаточно, сообщает Ura.ru.
Мелкая сетка трещин часто возникает, если штукатурка слишком быстро высохла или ее нанесли толстым слоем. Пыль, рыхлое основание, отсутствие грунтовки и несовместимые материалы ухудшают сцепление со стеной. На стыках гипсокартона, бетона и кирпича отделку может повредить разная подвижность материалов.
Протечки, конденсат и высокая влажность ослабляют штукатурку и обойный клей. Обои также расходятся по стыкам из-за слабого клея, плохой подготовки стены или нарушения времени пропитки полотен. Вздутия могут появиться при неравномерном нанесении клея или проветривании во время сушки. Если дефект возникает снова в том же месте, нужно проверить стену на сырость и подвижки.
Небольшую трещину можно очистить от пыли, загрунтовать и заполнить эластичной ремонтной смесью. На нестабильных стыках используют армирующую ленту. Отставшие обои подклеивают после очистки основания.
В новом доме трещины могут быть связаны с усадкой. Если трещина растет, проходит через кладку или появляется снова после ремонта, нужен осмотр специалиста. Повод обратиться к строительному эксперту или в управляющую организацию — также перекос дверей и заметное смещение основания. При сырости сначала устраняют протечку и просушивают стену: наносить отделку на влажную поверхность или плесень нельзя.