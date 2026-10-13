Жидкий пол назвали удачной заменой ламинату в «мокрых» зонах квартиры

Жидкий пол стал популярной альтернативой ламинату и линолеуму при ремонте квартир. Бесшовное полимерное покрытие особенно хорошо ведет себя там, где важны влагостойкость и отсутствие стыков, пишет Ura.ru .

Главное преимущество — полная герметичность: нет швов, куда попадает вода, грязь и крошки. Поэтому покрытие подходит для кухни, ванной, санузла, прихожей и коридоров. Служит жидкий пол около 10–15 лет и легко моется.

Подходит он и для теплых полов, и для декоративных решений с 3D-изображениями. Однако у материала есть минусы: он холодный и жесткий, поэтому для спальни и детской жидкие полы выбирать не стоит. Кроме того, такой пол будет скользким без специальных добавок и боится точечных ударов тяжелыми предметами — ронять на него ничего нельзя. Стоит он на порядок дороже ламината.

Для квартиры разумный компромисс — комбинирование: жидкий пол в «мокрых» зонах, ламинат, линолеум или паркет — в жилых комнатах.

Большинство дефектов жидкого пола — трещины, пузыри, отслоения — возникают не из-за состава, а из-за плохой подготовки основания. Покрытие повторяет все неровности бетона, поэтому поверхность сначала выравнивают наливным полом на цементной основе и дают полностью высохнуть — это занимает от 7 до 28 дней.