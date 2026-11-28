Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным

Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным. Об этом РИА «Новости» рассказала исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

«Отмечу, что 30 декабря 2026 года при пятидневной рабочей неделе останется полным рабочим днем», — отметила Ярхина.

Рабочий день сокращают только если он непосредственно предшествует праздничному дню, пояснила эксперт. Несмотря на то, что 31 декабря будет выходным, он не является государственным праздником, поэтому 30 декабря останется полноценным рабочим днем.

Последняя рабочая неделя в этом году будет длиться три дня: с 28 по 30 декабря. Всего в четвертом календарном квартале 2026 года будет 28 нерабочих и 64 рабочих дней.