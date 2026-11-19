Телефонные мошенники нацелились на пенсионеров, представляясь им сотрудниками поликлиник, управляющих компаний или социальных служб. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

В ведомстве назвали 10 самых популярных мошеннических схем. Злоумышленники могут предлагать пенсионерам различные компенсации, «праздничные» или «социальные» выплаты. Еще вариант — звонок от УК или коммунальщиков с требованием оплатить задолженность. Аферисты часто используют многоступенчатую схему.

«Сначала связываются с жертвой пенсионного возраста от лица сотрудника поликлиники или соцслужбы, под предлогами, например, сбора данных ОМС, а затем звонят, представляясь силовиками, и угрожают якобы оформленной доверенностью на мошенников», — сказал собеседник агентства.

Мошенники также могут убеждать пенсионеров, что их близкие попали в беду и просить срочно перевести им деньги. Представляться банковскими служащими и предлагать перевести деньги на «безопасный счет». Фишинговые сообщения якобы от маркетплейсов или интернет-магазинов с просьбой назвать код из смс для подтверждения заказа тоже в ходу. Не стоит забывать и про «замену» ключа от домофона и якобы «перерасчет пенсии».

Ранее московская пенсионерка лишилась 2,2 миллиона рублей, передав деньги аферистам.