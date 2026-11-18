Семь тысяч участников собрал Национальный рекламный форум в Москве. На мероприятии обсудили, как реклама будет жить в эпоху искусственного интеллекта.

Эксперты отметили несколько деловых тенденций. С 2016 года рынок вырос с 360 миллиардов до почти одного триллиона рублей. Выбор товаров доверяют ИИ-помощникам уже 11 миллионов пользователей, 72% онлайн-покупателей готовы отдать агентам весь цикл покупки.

Технологии стали навигатором, однако желание должен формировать человек. Чем больше решений принимает ИИ, тем ценнее живой офлайн-опыт и эмоции.

Аудитория сочетает запрос на патриотические истории и развлекательный контент, который позволяет снять напряжение. Телевидение мигрирует в интернет, при этом эффективность ролика определяет не эпоха, а попадание в аудиторию и сильная завязка. Видео смотрят еженедельно 92%.

Подробнее о наблюдениях и выводах экспертов можно узнать из записи.