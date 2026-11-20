Водитель автобуса в Обнинске не поверил в диагноз девочки-инвалида и выгнал ее

Водитель автобуса в Обнинске не поверил в болезнь 10-летней девочки-инвалида и велел ей выйти из транспорта. Об этом в беседе с 360.ru рассказала мама ребенка Светлана.

По словам женщины, дочь забыла деньги дома и обратилась к водителю. Мама посоветовала ей рассказать о сахарном диабете и попросить довезти до дома.

«Он не поверил, что у нее сахарный диабет. Он сказал: „Выходи“ или „Выметайся из автобуса“. Так она сказала. Очень расстроилась, домой шла пешком», — поделилась собеседница 360.ru.

В правоохранительные органы Светлана не обращалась. Она подчеркнула, что не хочет мести или публичности, а ее главная цель — сделать так, чтобы дети в городе чувствовали себя в безопасности. Женщина добавила, что с ней уже связался Следственный комитет.

Прокуратура города уже начала проверку после происшествия