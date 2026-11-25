Участники исследования рассматривали умные голосовые помощники, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, управление тарифами и финансами, подписки и видеосервисы. Компания набрала 4,36 баллов из 5 в этой категории.

Самой популярной функцией стала защита от спам-звонков: ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). Защита от спама, а также управление тарифом и расходами в МТС получили по 4,48 балла из 5.

Респонденты также оценивали, насколько удобно цифровые функции связаны между собой и легко ли ими пользоваться в одном приложении. Так, 42% участников опроса считают, что самый широкий набор дополнительных функций и цифровых сервисов — у МТС. Еще 37% назвали цифровые сервисы компании наиболее удобными, 35% же отметили, что МТС лучше других объединяет мобильную связь, приложение и подписки в единую систему. Оператор набрал 4,36 и 4,42 балла соответственно по этим критериям.