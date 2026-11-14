«Великий дождь» не случился. Что произошло с погодой в Москве из-за циклона «Роми»

В ночь на 14 ноября в Московском регионе ожидались аномальные для середины месяца ливни из-за циклона "Роми". Несмотря на желтый уровень погодной опасности, шторма не было.

На улицах стало сыро, а дороги и тротуары покрылись лужами. Сейчас на сайте Гидрометцентра для Москвы и Подмосковья стоит зеленый уровень погодной опасности — оповещение жителей не требуется.

В субботу ожидается +3…+5 градусов. По данным Гидрометцентра, установится облачная погода, есть вероятность небольших дождей. В воскресенье столбики термометров покажут до +3…+5 градусов.

Специалист центра «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец 13 ноября предупреждал, что «мегадождь» в ночь на субботу будет похож на тропический ливень. После осадков погода начнет улучшаться благодаря влиянию промежуточного гребня в тылу циклона. Синоптик уточнил, что днем в субботу температура понизится с ночных +4… +7 градусов до +4.