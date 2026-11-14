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    В МВД рассказали, как определить мошенническое объявление

    МВД назвало нереалистичные обещания признаком объявления мошенников

    Фото: РИА «Новости»

    Фальшивые объявления, размещенные мошенниками, выделяются на общем фоне по нескольким признакам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

    Мошенники часто дают завышенные обещания и слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности.

    Также в фейковых объявлениях может отсутствовать точный адрес, организация, ИНН или официальные реквизиты, а контакт происходит только через мессенджеры или анонимные номера без городской линии.

    Еще одна характерная черта — навязывание предоплаты и требование перевести деньги для брони, страховки, гарантии. Верным признаком подделки правоохранители также назвали орфографические ошибки и странные формулировки в объявлениях.

    Ранее россиян предупредили об активизации мошенников, которые действуют под видом рекрутеров известных компаний. Они могут требовать деньги за обучение и оформление документов, а также собирать личные данные. Проверить работодателя можно в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес».

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