Последний рабочий день декабря 2026 года не будут сокращать. Производственный календарь опубликовала государственная информационная система Роструда «Работа в России» .

Судя по этим данным, 30 декабря приходится на среду и не считается праздничным днем — его не пометили красным цветом. По этой причине рабочий день не будет сокращаться на один час.

Последняя рабочая неделя в этом году будет длиться три дня: с 28 по 30 декабря. Всего в четвертом календарном квартале 2026 года будет 28 нерабочих и 64 рабочих дней.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин дал россиянам советы, как выбрать самый выгодный месяц для отпуска. Он призвал не планировать отдых на январь, февраль и май, чтобы не потерять в деньгах.

Юрист объяснил, что отпускные в эти даты могут быть ниже обычной зарплаты при том же количестве дней. Он рекомендовал брать отпуск в месяцы, в которых больше рабочих дней.