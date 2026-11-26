Глава Сбера Герман Греф, принимая президента России Владимира Путина и его казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сравнил российскую столицу с Шэньчжэнем, где недавно прошел саммит АТЭС. Об этом сообщила ИС «Вести» .

«Москва смотрится, честно сказать, даже более продвинутой, чем Шэньчжэнь», — отметил глава компании.

Выступая на пленарном заседании мероприятия российский лидер заявил о недопустимости использования искусственного интеллекта против России. Он подчеркнул, что нейросеть может усилить не только возможности человека, но и его ошибки.