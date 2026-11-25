В Москве прошел обучающий семинар для подрядчиков индивидуального жилого строительства (ИЖС). Эксперты разобрали весь процесс от заключения договора до получения проектного финансирования и раскрытия эскроу-счета.

«Мы должны использовать все возможные каналы для донесения информации об удобстве и эффективности этого инструмента», — поделился заместитель директора ИГСУ РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

« Чтобы финансировать строительство, подрядчик вынужден привлекать банковские кредиты. Но, к сожалению, большинство строительно-подрядных организаций — это небольшие организации, и в нужном объеме проектное финансирование не всегда им доступно. Чтобы поработать с этой проблематикой, мы запустили специальную программу поручительств. Суть ее сводится к тому, что мы поручаемся банку за таких подрядчиков, и в случае, если что-то пойдет не так, то часть убытков мы банку возместим. С мая 2026 года в ней приняли участие более 300 подрядчиков», — рассказал директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

Новая модель должна сделать рынок ИЖС более прозрачным и безопасным. Для покупателей это означает дополнительную защиту вложений, для подрядчиков — возможность работать по понятным правилам и развивать бизнес с использованием банковского финансирования.

Подобные встречи помогают компаниям адаптироваться к изменениям на рынке. Организаторы обещают, что программа семинаров будет расширяться.