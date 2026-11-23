Иконы и мощи — это «окна в вечность», через которые человек обращается к святому, пребывающему у Бога. Об этом в интервью Ксении Собчак, записанном у храма Христа Спасителя, рассказал лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

«Важно верить, это наша традиция православная. Что икона, что мощи — это своего рода окно в вечность, в мир вечности», — подчеркнул он.

Общественник объяснил, что мощи — всего лишь образ, через который человек вымаливает заступничество и помощь у святого, душа которого рядом с Богом.

Кормухин также обратил внимание на многотысячные очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Димитрия Донского. Он отверг сравнения почитания мощей с языческими практиками и отметил, что материальный образ помогает в молитве.

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов сообщил, что некоторые святыни лучше не хранить дома.