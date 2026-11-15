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    Россиянам перечислили документы для продажи квартиры

    Продавцу жилья нужно подготовить документы о собственности и проверить историю квартиры. Состав пакета зависит от семейного положения и способа приобретения недвижимости, сообщает Общественное Телевидение России.

    Юрист Никита Тарновский включил в перечень паспорт, СНИЛС, ИНН, свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости и документ — основание права собственности. В списке также есть сведения о зарегистрированных жильцах, отсутствии коммунальных долгов, использовании маткапитала, техпаспорт или техплан и документы по истории владения.

    Для проверки сделки могут запросить медицинские справки, кредитную историю и сведения о долгах. Многие документы доступны через «Госуслуги» и МФЦ. На начальном этапе нужны копии, затем — оригиналы.

    Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова пояснила: при продаже унаследованного жилья потребуется свидетельство о праве на наследство, а также документ о собственности наследодателя. Перед продажей доли ее нужно предложить другим совладельцам. Продать ее постороннему дешевле предложенной им цены нельзя.

    Для совместно нажитого жилья нужно согласие супруга. Если среди владельцев есть дети, требуется разрешение опеки. Эксперт также посоветовала проверить законность перепланировок, историю приватизации и права наследников на обязательную долю.

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