Шесть проектов из Подмосковья вошли в топ-100 программы «Креативный код. Россия»

Шесть проектов предпринимателей из Московской области вошли в топ-100 финалистов национальной программы «Креативный код. Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Итоги программы подвели в Санкт-Петербурге в рамках Дней креативной экономики. Эксперты отобрали 100 предпринимателей, представляющих разные направления креативных индустрий — производство и ремесла, гастрономию, дизайн, информационные технологии и туризм.

От Московской области в число финалистов вошли шесть проектов. OLYLO из Мытищ — бренд авторских платков и одежды для отдыха, изделия которого создаются из тканей с оригинальными принтами. «Фабли» из Клина — производство предметов декора для интерьеров и экстерьеров из стекла и других материалов. IRINA PANE из Фрязино — бренд украшений ручной работы с керамическими элементами, в том числе в стиле гжель.

Также в топ-100 попал проект Артема Гнедкова из Истры — производство архитектурного декора и арт-объектов, включая скульптуры, фонтаны и малые архитектурные формы из архитектурного бетона и фиброкомпозита. «Керамика Сказка» из Пушкино — мастерская авторского фарфора с ручной росписью, выпускающая вазы, посуду, сувениры и украшения. FOURTH TRIMESTER из Красногорска — бренд функциональной одежды для женщин в послеродовой период.

Содействие предпринимателям Московской области при участии в программе оказывал центр «Мой бизнес» региона. Национальная программа «Креативный код. Россия» направлена на выявление и поддержку проектов в сфере креативной экономики. Включение в топ-100 позволило финалистам представить свои разработки на федеральном уровне и познакомиться с другими участниками отрасли.