Минпромторг начал стажировку для новых глав региональных органов власти

Минпромторг России запустил очный этап стажировки «Федеральная практика» для вновь назначенных руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли России.

Цель программы — сформировать в регионах профессиональные управленческие команды, которые знают федеральные приоритеты в промышленности и умеют привлекать государственную поддержку. Оператором выступает АНО ДПО «Институт экономики знаний» при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

В текущем потоке участвуют представители 14 субъектов РФ, включая регионы Сибири, Поволжья, Северного Кавказа, Центральной России, а также Запорожской области.

«В 2026 году Московская область заняла второе место Национального рейтинга инвестиционного климата и второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России. Это результат большой работы команды регионального Министерства. Сегодня мы продолжаем работать над развитием инфраструктуры для бизнеса, актуальными мерами поддержки, в том числе в сфере роботизации промышленности. Такие мероприятия позволяют обмениваться внедренными практиками с коллегами, поделиться своим опытом и почерпнуть что-то новое для дальнейшей работы», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа обучения состоит из двух взаимосвязанных блоков. В рамках заочного модуля участники разбирали вопросы развития региональной промышленной инфраструктуры и комплекс мер господдержки промышленных кластеров, изучили ключевые аспекты национальных проектов России, методику выявления перспективных инвестиционных ниш и принципы низкоуглеродного развития.

С 9 по 13 ноября в ходе очных мероприятий участники стажировки изучат направления реализации региональной промышленной политики на тематических сессиях с представителями департаментов Минпромторга России, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Практическая часть построена на проектной работе: каждый участник при поддержке персонального эксперта-координатора готовит отчет о планах реализации мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала своего региона. Защита проектов перед экспертной комиссией состоится в финальный день стажировки на территории ОЭЗ «Технополис Москва». В рамках визита на площадку особой экономической зоны для участников организуют экскурсию для обмена опытом с резидентами.