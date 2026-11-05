Путин передал российские активы Japan Tobacco под внешнее управление

Президент Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление компании «Промышленные активы». Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Дополнить пункт 99 следующим содержанием: 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Петро“, принадлежащих ДжейТиАй Инвестментс Сарл (JTI Investments Sarl), передать во внешнее управление акционерному обществу „Промышленные активы“», — уточнили в документе.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования, 5 ноября 2026 года.

Речь идет о четырех российских «дочках» японской табачной компании — об ООО «Дж.Т.И. Донской табак», ООО «Дж.Т.И. Елец», ООО «Крес Нева» и ООО «Петро». Они управляют фабриками JTI в Ростове-на-Дону, Ельце, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Два года назад акции турецкой компании Anadolu Efes резко подешевели на 9,98% на Стамбульской бирже, когда ее владельцы устроили их массовую распродажу. До этого Путин подписал указ о передаче во временное управление российской дочки АВ InBev Efes BV.