В России временно запретили вывозить продукцию нефтехимпрома за пределы ЕАЭС

Правительство ввело временный запрет на вывоз нефтехимических продуктов из России за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Трехмесячные ограничения ввели в отношении транспортировки каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.

Запрет не будет действовать в отношении вывоза нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, поставок по линии гуманитарной помощи. Также под ограничения не подпадет обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее стало известно, что правительство продлило временный запрет на экспорт дизеля. Производителям нельзя будет вывозить и продавать дизельное, судовое топливо и газойли до 31 января 2027 года включительно. Решение приняли для поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке.

Экспорт дизельного топлива происходит в рамках лимитов, которые устанавливает правительство. В октябре этот норматив составил 510 тысяч тонн.