Подмосковные школьники прошли «Урок цифры» более 40 тысяч раз

Школьники Подмосковья прошли первый в новом сезоне «Урок цифры» более 40,4 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Занятие было посвящено теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии». Больше всего прохождений зафиксировали в Подольске (свыше 5,7 тысячи), Домодедове (более 3,8 тысячи), Балашихе (более 3,5 тысячи), Мытищах (порядка 3 тысяч) и Одинцове (1,7 тысячи).

Материалы урока разделены на три уровня сложности — для младших, средних и старших классов. По итогам прохождения все участники получают сертификаты.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».