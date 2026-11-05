360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные школьники прошли «Урок цифры» более 40 тысяч раз

    Фото: медиасток.рф

    Школьники Подмосковья прошли первый в новом сезоне «Урок цифры» более 40,4 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Занятие было посвящено теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии». Больше всего прохождений зафиксировали в Подольске (свыше 5,7 тысячи), Домодедове (более 3,8 тысячи), Балашихе (более 3,5 тысячи), Мытищах (порядка 3 тысяч) и Одинцове (1,7 тысячи).

    Материалы урока разделены на три уровня сложности — для младших, средних и старших классов. По итогам прохождения все участники получают сертификаты.

    Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

    Читайте также

    Сборная «Фрязино» победила в командном зачете турнира «Битва городов»

    Новые автобусные маршруты открыли между Москвой и Мытищами

    Митинг ко Дню памяти жертв политических репрессий провели в Можайске

    Журналисты приняли участие в общегородском субботнике в Серпухове

    Фармацевтическая компания в Серпухове отметила 25-летие

    Более 6 тысяч студентов Подмосковья приняли участие в Дне рекламы

    Новое оборудование для новорожденных поступило в Ногинскую больницу

    Предмет охраны усадьбы Обольянинова утвердили в Подмосковье

    Архивное фото

    Прокурорский класс в школе впервые открыли в Люберцах

    Парк 50-летия СССР модернизируют в Можайске до конца 2026 года

    Рейд по содержанию многоквартирных домов провели в Серпухове

    Глава округа Пушкинский оценил благоустройство пешеходной зоны в Ивантеевке