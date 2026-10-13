Россиянам объяснили, кто платит за ущерб при аварии в съемной квартире

Юрист Андреева: владелец жилья не всегда может взыскать расходы с арендатора

За последствия пожара или затопления в арендованном жилье может отвечать собственник, наниматель или управляющая компания. Причина происшествия определяет виновного, сообщает RT .

Заместитель директора правового департамента Росгосстраха Татьяна Андреева пояснила: при заливе соседи вправе требовать компенсацию с владельца квартиры. Он может взыскать расходы с арендатора, только если докажет его вину. Такие споры нередко доходят до суда.

Если аварию вызвали изношенная подводка или неисправный смеситель, ответственность обычно несет собственник. При проблемах с общедомовыми коммуникациями отвечать может управляющая компания.

Андреева посоветовала владельцам страховать отделку, инженерное оборудование и имущество. Отдельный полис гражданской ответственности поможет возместить вред соседям. Наниматель также может застраховать ответственность перед собственником и другими жильцами.

Важно проверить покрытие: некоторые программы защищают только конструктивные элементы, но не ремонт, мебель, технику или ущерб соседям. О сдаче квартиры нужно сообщить страховщику и уточнить условия полиса.

Для снижения риска споров юрист рекомендовала составить акт приема-передачи, зафиксировать состояние сантехники и техники и прописать обязанности сторон в договоре найма.