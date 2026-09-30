Сегодня 16:05 Делегация Народного фронта посетила с рабочим визитом Узбекистан Фото: Пресс-служба Народного фронта Общество

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Представители Народного фронта посетили с рабочим визитом Ташкент, где ознакомились с работой государственных органов и общественных организаций Республики Узбекистан.

В Ташкенте делегация движения провела встречу с сотрудниками Народной приемной президента Узбекистана, ряда министерств и агентств республики, а также общенационального движения «Юксалиш». «Мы выбрали очень широкий перечень вопросов для обсуждения: от молодежной политики и приоритетов в развитии детей до подбора людей на государственную гражданскую службу и поддержки талантов в Республике Узбекистан», — рассказала статс-секретарь, первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Евгения Калачева. Народный фронт с его задачами и масштабом деятельности — это уникальная организация не только для России, но и мира, отметила она.

Будучи общественной некоммерческой организацией, мы принимаем участие и в контроле реализации указов президента и национальных проектов, и в вопросах, связанных с развитием волонтерства и социальной архитектуры. Но нам было полезно и интересно узнать опыт коллег из Узбекистана в решении схожих задач Евгения Калачева статс-секретарь, первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта

Фото: Пресс-служба Народного фронта

Она отдельно отметила политику Узбекистана в отношении женщин, развития их талантов и продвижения по службе. По ее словам, в стране с сильными традиционными ценностями на уровне президента и правительства Узбекистана поставлен акцент на продвижении женского потенциала во всем его многообразии. При этом сохраняется фокус и на семейное устройство. Народный фронт осуществляет взаимодействие с дружественными России странами, организует обмен опытом. Важнейшее международное мероприятие — ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти» по доставке частиц пламени от Могилы Неизвестного Солдата в Москве ветеранам и антифашистам на всех континентах земли.

Фото: Пресс-служба Народного фронта

В этом году в премию Народного фронта «Все для России: сообщества» добавлен международный трек, что дает возможность участвовать в ней не только российским, но и зарубежным объединениям граждан. В ходе работы делегации с узбекскими коллегами состоялось живое обсуждение сторонами опыта по обработке обращений граждан к главе государства. Представители российского движения рассказали о работе движения в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и применении для обработки обращений технологий искусственного интеллекта.

Фото: Пресс-служба Народного фронта

Представители президентского движения участвуют в приеме звонков, систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями, контролируют, как решаются вопросы россиян. «Люди доверяют государству тогда, когда их проблемы решаются быстро и эффективно. В рамках визита в Узбекистан мы вместе с коллегами обсудили передовые подходы к анализу и рассмотрению обращений граждан», — рассказал руководитель экспертной дирекции Народного фронта Алексей Боев. Делегация ознакомилась с работой Народной приемной администрации президента Республики Узбекистан. «У коллег из Ташкента есть интересный опыт — еженедельный очный прием граждан высшими чиновниками регионального уровня. Со своей стороны, мы поделились опытом проведения прямой линии президента Российской Федерации, на которую ежегодно поступает около 3 миллионов обращений россиян», — отметил Боев.

Фото: Пресс-служба Народного фронта

Этот уникальный проект, без преувеличения, привлекает внимание всего мира Алексей Боев руководитель экспертной дирекции Народного фронта

Представители Народного фронта рассказали о технологиях применения искусственного интеллекта для анализа обращений россиян. Эти решения позволяют помогать людям быстрее.

Фото: Пресс-служба Народного фронта

Также члены делегации в ходе визита изучили опыт республиканского Центра подготовки контента для СМИ и посетили Центр исламской цивилизации.