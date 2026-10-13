Жительницу Приамурья оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейковое фото медведя

Суд назначил жительнице поселка Магдагачи штраф в 15 тысяч рублей за размещение в Сети фейкового изображения медведя, сгенерированного с помощью ИИ. Об этом сообщила пресс-служба судов Амурской области.

«В сентябре 2026 года [женщина] в своем доме в Магдагачи решила разыграть подругу. Через браузер она обратилась к ChatGPT с просьбой добавить медведя на фотографию улицы Красноармейской, сделанную ею самой», — заявили в инстанции.

Потом она отправила фото подруге. В итоге снимок распространился по мессенджерам, встревоженные граждане начали звонить полицейским. Сведения о хищнике дошли до главы округа.

Создательница фотографии сама позвонила в полицию и созналась. Ее обвинили в распространении заведомо ложной общественно значимой информации, которое создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Минимальное наказание за это правонарушение — штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако для виновницы сумму сократили из-за смягчающих обстоятельств в виде признания вины и раскаяния.