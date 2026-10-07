Лингвист Пахомов: слово «ноутбук» могло войти в русский язык 200 лет назад

Слово «ноутбук» могло попасть в русский язык еще в начале XIX века в значении «записная книжка», однако в ту пору этого не случилось, и оно утвердилось в языке лишь 200 лет спустя. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

«Слово „ноутбук“ в начале XIX века уже чуть было не вошло в русский язык, потому что можно было встретить контексты из серии „Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук“, — объяснил он.

Тогда «ноутбуком» называли записную книжку. В тот момент слово в русский язык не вошло, однако через 200 лет вернулось с иным смыслом.

Также Пахомов объяснил, что заимствования всегда сопутствовали русскому языку, ведь все языки непрерывно взаимодействуют.

Ранее пресс-служба представительства Россотрудничества в Индонезии сообщила, что ученики школы в городе Магеланг начали изучать русский язык.