360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Слово «ноутбук» могло войти в русский язык 200 лет назад

    Лингвист Пахомов: слово «ноутбук» могло войти в русский язык 200 лет назад

    Фото: РИА «Новости»

    Слово «ноутбук» могло попасть в русский язык еще в начале XIX века в значении «записная книжка», однако в ту пору этого не случилось, и оно утвердилось в языке лишь 200 лет спустя. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

    «Слово „ноутбук“ в начале XIX века уже чуть было не вошло в русский язык, потому что можно было встретить контексты из серии „Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук“, — объяснил он.

    Тогда «ноутбуком» называли записную книжку. В тот момент слово в русский язык не вошло, однако через 200 лет вернулось с иным смыслом.

    Также Пахомов объяснил, что заимствования всегда сопутствовали русскому языку, ведь все языки непрерывно взаимодействуют.

    Ранее пресс-служба представительства Россотрудничества в Индонезии сообщила, что ученики школы в городе Магеланг начали изучать русский язык.

    Читайте также

    В Институте Виноградова опровергли миф о безграмотности молодежи в России

    Книга Льва Толстого стала самой продаваемой в Бразилии из-за футболиста-блогера

    Ronaldo Barreto, Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency

    Филолог Пахомов рассказал, что россияне с каждым новым поколением говорят быстрее

    В Институте Виноградова опровергли миф о безграмотности молодежи в России

    Книга Льва Толстого стала самой продаваемой в Бразилии из-за футболиста-блогера

    Ronaldo Barreto, Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency

    Филолог Пахомов рассказал, что россияне с каждым новым поколением говорят быстрее