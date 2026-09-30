360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Отопление в Подмосковье стартует 1 октября. Куда жаловаться, если батареи холодные

    Батареи центрального отопления в квартире
    Фото: Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф

    Отопительный сезон в Московской области начнется 1 октября, рассказали в региональном Минэнерго. Полностью запустить все отопление в Подмосковье планируют к 10 октября. Какая должна быть температура в квартире, где узнать, когда в доме дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные, выяснил 360.ru.

    Когда батареи станут теплыми

    С 1 по 10 октября тепло должны дать во всех многоквартирных домах и учреждениях Подмосковья. Пробные запуски отопления начались еще 15 сентября.

    Традиционно первыми получат тепло социально значимые учреждения: школы, детские сады и больницы. Затем отопление появится в многоквартирных жилых домах. В последнюю очередь тепло подадут на промышленные предприятия и остальные объекты.

    Так как по нормативам отопление должны дать при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти дней, то на наладку оборудования может уйти до двух недель.

    Интересно

    К началу отопительного сезона в Московской области подготовили более 52,6 тысячи многоквартирных домов, почти 5,9 тысячи соцобъектов и порядка 2,8 тысячи объектов теплоснабжения.

    Где узнать, когда в вашем доме в Подмосковье появится тепло

    Проверить информацию о подаче тепла в жилой дом в Подмосковье можно на карте коммунальных услуг МКД. Также узнать об этом можно:

    Работа портала «Добродел»
    Фото: Работа портала «Добродел»/Медиасток.рф

    Какой должна быть температура в квартире

    Во время отопительного сезона температура, согласно нормам СанПиН, должна быть:

    Интересно

    В северных регионах с суровой зимой нормы другие: для жилых комнат не ниже +20 градусов, для угловых комнат — от +22.

    Ночью, в промежутке от полуночи до пяти часов утра, допускаются отклонения максимум на три градуса от указанных значений. Тем не менее отопление должно работать круглосуточно и без долгих перерывов.

    Какой температуры должны быть батареи

    Средняя температура радиаторов в отопительный сезон составляет 50-70 градусов, и эти значения меняются в зависимости от погоды:

    Батареи центрального отопления в квартире
    Фото: Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф

    Что делать, если батареи недостаточно горячие

    Если отопительный сезон официально стартовал, а радиаторы еле теплые, нужно сообщить об этом в управляющую компанию дома или в ЖКС. Это можно сделать напрямую по номеру телефона учреждений либо через Единую диспетчерскую службу Московской области. Организации обязаны направить в квартиру специалиста, который устранит проблему.

    То же самое следует сделать, если в квартире холодно. На место приедет аварийный мастер или бригада, которые сделают замеры температуры. Акт проверки нужно сохранить для перерасчета стоимости коммунальных услуг в будущем.

    Интересно

    На устранение проблемы отводят сутки. Если причина серьезная, то на ее решение дают семь дней.

    Если на заявку не отреагировали, следует обращаться в органы местного самоуправления либо в жилищную инспекцию. Для этого нужно написать соответствующее письменное заявление.