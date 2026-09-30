Отопление в Подмосковье стартует 1 октября. Куда жаловаться, если батареи холодные

Отопительный сезон в Московской области начнется 1 октября, рассказали в региональном Минэнерго. Полностью запустить все отопление в Подмосковье планируют к 10 октября. Какая должна быть температура в квартире, где узнать, когда в доме дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные, выяснил 360.ru.

Когда батареи станут теплыми

С 1 по 10 октября тепло должны дать во всех многоквартирных домах и учреждениях Подмосковья. Пробные запуски отопления начались еще 15 сентября.

Традиционно первыми получат тепло социально значимые учреждения: школы, детские сады и больницы. Затем отопление появится в многоквартирных жилых домах. В последнюю очередь тепло подадут на промышленные предприятия и остальные объекты.

Так как по нормативам отопление должны дать при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти дней, то на наладку оборудования может уйти до двух недель.