Отопление в Подмосковье стартует 1 октября. Куда жаловаться, если батареи холодные
Отопительный сезон в Московской области начнется 1 октября, рассказали в региональном Минэнерго. Полностью запустить все отопление в Подмосковье планируют к 10 октября. Какая должна быть температура в квартире, где узнать, когда в доме дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные, выяснил 360.ru.
Когда батареи станут теплыми
С 1 по 10 октября тепло должны дать во всех многоквартирных домах и учреждениях Подмосковья. Пробные запуски отопления начались еще 15 сентября.
Традиционно первыми получат тепло социально значимые учреждения: школы, детские сады и больницы. Затем отопление появится в многоквартирных жилых домах. В последнюю очередь тепло подадут на промышленные предприятия и остальные объекты.
Так как по нормативам отопление должны дать при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти дней, то на наладку оборудования может уйти до двух недель.
Интересно
К началу отопительного сезона в Московской области подготовили более 52,6 тысячи многоквартирных домов, почти 5,9 тысячи соцобъектов и порядка 2,8 тысячи объектов теплоснабжения.
Где узнать, когда в вашем доме в Подмосковье появится тепло
Проверить информацию о подаче тепла в жилой дом в Подмосковье можно на карте коммунальных услуг МКД. Также узнать об этом можно:
- в отделе «График отопления» на портале «Добродел»;
- в платежном документе МосОблЕИРЦ — в нем появится строка «отопление».
Какой должна быть температура в квартире
Во время отопительного сезона температура, согласно нормам СанПиН, должна быть:
- в жилых помещениях не ниже +18 градусов, оптимально до +24;
- в жилых угловых комнатах — не ниже +20, оптимально — до +22 градусов;
- на кухне и в туалете от +18 до +26;
- в ванной не ниже +20…+25 градусов.
Интересно
В северных регионах с суровой зимой нормы другие: для жилых комнат не ниже +20 градусов, для угловых комнат — от +22.
Ночью, в промежутке от полуночи до пяти часов утра, допускаются отклонения максимум на три градуса от указанных значений. Тем не менее отопление должно работать круглосуточно и без долгих перерывов.
Какой температуры должны быть батареи
Средняя температура радиаторов в отопительный сезон составляет 50-70 градусов, и эти значения меняются в зависимости от погоды:
- если на улице +4…+5 градусов, то батареи должны быть нагреты не менее чем до +39…+40;
- в морозы до -15 градусов радиаторы прогревают до +70;
- максимальный предел до +90…+95 градусов возможен в морозы ниже -15.
Что делать, если батареи недостаточно горячие
Если отопительный сезон официально стартовал, а радиаторы еле теплые, нужно сообщить об этом в управляющую компанию дома или в ЖКС. Это можно сделать напрямую по номеру телефона учреждений либо через Единую диспетчерскую службу Московской области. Организации обязаны направить в квартиру специалиста, который устранит проблему.
То же самое следует сделать, если в квартире холодно. На место приедет аварийный мастер или бригада, которые сделают замеры температуры. Акт проверки нужно сохранить для перерасчета стоимости коммунальных услуг в будущем.
Интересно
На устранение проблемы отводят сутки. Если причина серьезная, то на ее решение дают семь дней.
Если на заявку не отреагировали, следует обращаться в органы местного самоуправления либо в жилищную инспекцию. Для этого нужно написать соответствующее письменное заявление.