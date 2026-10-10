Атака БПЛА повлияла на движение 25 поездов в Ростовской области
ФПК сообщила о задержке 25 пассажирских поездов в Ростовской области
В Ростовской области задерживаются 25 пассажирских поездов из-за временной остановки движения на участке Ростов — Батайск. Причиной стала атака беспилотников, повредившая разводной железнодорожный мост, сообщила пресс-служба ФПК.
Задержки затронули составы, следующие между Москвой, Санкт-Петербургом и городами юга России, а также поезда дальнего следования до Архангельска, Томска, Воркуты и Нижнего Новгорода. В списке также оказались маршруты из Самары, Минеральных Вод, Нальчика и Владикавказа.
Железнодорожники помогают пассажирам во время ожидания. Тем, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставили питание.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 10 октября сообщил, что атака БПЛА повредила железнодорожный мост в регионе. Всего силы ПВО ликвидировали за ночь более 100 воздушных целей.