Атака БПЛА повлияла на движение 25 поездов в Ростовской области

Задержки затронули составы, следующие между Москвой, Санкт-Петербургом и городами юга России, а также поезда дальнего следования до Архангельска, Томска, Воркуты и Нижнего Новгорода. В списке также оказались маршруты из Самары, Минеральных Вод, Нальчика и Владикавказа.

Железнодорожники помогают пассажирам во время ожидания. Тем, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставили питание.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 10 октября сообщил, что атака БПЛА повредила железнодорожный мост в регионе. Всего силы ПВО ликвидировали за ночь более 100 воздушных целей.