Бурятию накрыл первый снегопад

Первый снегопад обрушился на Бурятию. В пресс-службе МЧС республики предупредили жителей, что нужно проявлять осторожность на дорогах.

«Мокрый снег, на перевалах гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются по республике 30 сентября», — отметили в ведомстве.

Спасатели призвали соблюдать меры безопасности, а также отказаться от выходов на водоемы и туристические маршруты. Водителям посоветовали быть предельно внимательными на трассах и по возможности отказаться от долгих поездок.

В соцсетях появились кадры с мощным снегопадом в Улан-Удэ.

«Ну что? Готовы к заезду на летней резине?» — спросила автор одного из таких роликов.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал снегопады и ночные морозы до -10 градусов в октябре в ряде регионов. К ним относятся Башкирия, а также субъекты в Предуралье, Прикамье, и Среднем Поволжье.