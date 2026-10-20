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    Россиянам объяснили, когда покупатель жилья может вернуть деньги из-за дефектов

    Эксперт Чернокульский: расторгнуть жилищную сделку можно при серьезном изъяне

    Директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский рассказал о праве требовать компенсацию за недостатки квартиры, о которых продавец не предупредил, сообщает RT.

    Покупатель должен доказать, что дефект или его причины существовали до передачи жилья. Он может потребовать оплатить ремонт или вернуть часть стоимости. Существенный недостаток допускает расторжение договора, но возврат денег может затянуться на годы.

    Протечки стояков, кровли и межпанельных швов относятся к ответственности управляющей компании. За скрытые неисправности внутри квартиры требования предъявляют продавцу. К застройщику можно обратиться в пределах гарантии.

    Несогласованная перепланировка, расхождения площади с документами и скрытый аварийный статус дома также могут стать основанием для претензий. Если агентство обязалось дать достоверные сведения, но скрыло или исказило их, покупатель вправе потребовать возврата комиссии. Суд может назначить штраф в 50% от присужденной суммы.

    Без гарантии недостатки нужно обнаружить в разумный срок, обычно в пределах двух лет после передачи квартиры, если закон или договор не предусматривают большего. Для доказательства может потребоваться платная экспертиза. Сначала следует направить письменную претензию, при отказе — обратиться в суд.

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