Всемирный банк спрогнозировал минимальный рост экономики Украины за последние 4 года

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины на 1,2% в 2026 году. Обновленную оценку организация представила в официальном отчете .

«Усиление атак на критически важную инфраструктуру, вероятно, замедлит рост экономики Украины до 1,2% в 2026 году — это самый низкий показатель за четыре года», — указали в документе.

Среди факторов, которые сдерживают экономический рост, авторы отчета назвали нехватку рабочей силы, высокие цены на энергию и повреждение логистической инфраструктуры. По оценке Всемирного банка, проблемы с перевозками также осложняют экспорт.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики страны Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. По данным СМИ, Берлин решил выделить Украине 350 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры.