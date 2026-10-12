Путин заявил, что бизнес в России должен чувствовать себя спокойно

Бизнес в России должен ощущать безопасность, чувствовать себя уверенно и спокойно. Об этом во время встречи с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком заявил президент Владимир Путин .

Он отметил, что планирует обсудить с главой структуры, что необходимо предпринять для улучшения ситуация в сфере бизнеса. Он обратил внимание на важность вопроса инвестклимата и добавил, что по разным причинам сейчас «есть свои вызовы».

«Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно у себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия», — отметил российский лидер.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что санкции против России ударили по крупным мировым игрокам.