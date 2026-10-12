Силуанов указал, что страховые пенсии проиндексируют в 2027 году дважды

Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, его слова привел ТАСС.

«Страховые пенсии будут проиндексированы дважды — с февраля на уровень инфляции 2026 года 6,8%, с апреля [2027 года] — на 3,3%», — сказал чиновник.

По словам министра средний размер пенсии по старости составит 29 904 рубля на конец 2027 года. Прожиточный минимум и величина МРОТ также возрастут.

Ранее о том, что в России вернутся к двум индексациям пенсий в следующем году, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. К такому возвратятся впервые с 2019 года.

Недавно работающим пенсионерам напомнили о 14 днях отпуска за свой счет. Работодатель обязан предоставить дни отдыха по письменному заявлению сотрудника независимо от утвержденного графика отпусков.