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    Силуанов указал, что страховые пенсии проиндексируют в 2027 году дважды

    Силуанов: страховые пенсии проиндексируют в 2027 году дважды

    Фото: РИА «Новости»

    Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, его слова привел ТАСС.

    «Страховые пенсии будут проиндексированы дважды — с февраля на уровень инфляции 2026 года 6,8%, с апреля [2027 года] — на 3,3%», — сказал чиновник.

    По словам министра средний размер пенсии по старости составит 29 904 рубля на конец 2027 года. Прожиточный минимум и величина МРОТ также возрастут.

    Ранее о том, что в России вернутся к двум индексациям пенсий в следующем году, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. К такому возвратятся впервые с 2019 года.

    Недавно работающим пенсионерам напомнили о 14 днях отпуска за свой счет. Работодатель обязан предоставить дни отдыха по письменному заявлению сотрудника независимо от утвержденного графика отпусков.

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