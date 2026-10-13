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    В Домодедове обсудили развитие предпринимательских классов в школах

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Домодедове на базе гимназии №5 прошло региональное совещание проекта «Региональная модель профильной навигации „Маршрут в профессию“» по треку «Предпринимательские классы Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В мероприятии приняли участие более 180 руководителей школ с предпринимательскими классами. На пленарной части выступили представители власти, бизнеса и образования. Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала об интеграции учащихся в экономику — от идеи до бизнес-плана.

    Президент Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Валентин Усов и генеральный директор «Импресс Флексиблз» Виталий Петровский поделились практическим опытом взаимодействия бизнеса и школы. Спикеры также рассказали об особенностях организации предпринимательского класса.

    Участники встречи посетили дискуссионную площадку, где обсудили проектную деятельность школьных команд в рамках модели взаимодействия «Школа — вуз — предприятие», нацеленную на подготовку квалифицированных специалистов для Московской области.

    В заключительной части участники обменялись опытом и наметили дальнейшие шаги по развитию предпринимательского образования в регионе.

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