В Домодедове обсудили развитие предпринимательских классов в школах

В Домодедове на базе гимназии №5 прошло региональное совещание проекта «Региональная модель профильной навигации „Маршрут в профессию“» по треку «Предпринимательские классы Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие более 180 руководителей школ с предпринимательскими классами. На пленарной части выступили представители власти, бизнеса и образования. Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала об интеграции учащихся в экономику — от идеи до бизнес-плана.

Президент Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Валентин Усов и генеральный директор «Импресс Флексиблз» Виталий Петровский поделились практическим опытом взаимодействия бизнеса и школы. Спикеры также рассказали об особенностях организации предпринимательского класса.

Участники встречи посетили дискуссионную площадку, где обсудили проектную деятельность школьных команд в рамках модели взаимодействия «Школа — вуз — предприятие», нацеленную на подготовку квалифицированных специалистов для Московской области.

В заключительной части участники обменялись опытом и наметили дальнейшие шаги по развитию предпринимательского образования в регионе.