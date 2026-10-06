360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялся

    Фото: РИА «Новости»

    Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве в четвертый раз не прошел из-за отсутствия заявок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на извещение о торгах.

    Как отметили в документе, к моменту окончания подачи заявок никто так и не стал участником аукциона. Стартовая цена составляла четыре миллиарда рублей, задаток — 400,9 миллиона рублей.

    За эти деньги можно было купить вокзал общей площадью 3 925,5 квадратного метра, который построили в 1901 году. Также продавали и двухэтажное нежилое здание постройки 1929 года и земельный участок площадью 13 693 квадратных метра. Здания являются объектами культурного наследия.

    Торги по Рижскому вокзалу, назначенные на 29 апреля, 10 июня и 7 августа, также не состоялись из-за отсутствия заявок.

    Правительство одобрило продажу объекта в феврале.

    Читайте также

    Москвичей беспокоит будущее Рижского вокзала

    Дептранс Москвы

    Рижский вокзал выставили на продажу

    Здание Рижского вокзала в Москве выставят на аукцион

    Москвичей беспокоит будущее Рижского вокзала

    Дептранс Москвы

    Рижский вокзал выставили на продажу

    Здание Рижского вокзала в Москве выставят на аукцион