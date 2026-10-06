Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялся

Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве в четвертый раз не прошел из-за отсутствия заявок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на извещение о торгах.

Как отметили в документе, к моменту окончания подачи заявок никто так и не стал участником аукциона. Стартовая цена составляла четыре миллиарда рублей, задаток — 400,9 миллиона рублей.

За эти деньги можно было купить вокзал общей площадью 3 925,5 квадратного метра, который построили в 1901 году. Также продавали и двухэтажное нежилое здание постройки 1929 года и земельный участок площадью 13 693 квадратных метра. Здания являются объектами культурного наследия.

Торги по Рижскому вокзалу, назначенные на 29 апреля, 10 июня и 7 августа, также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Правительство одобрило продажу объекта в феврале.