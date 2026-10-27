Россиянам назвали главные критерии выбора незамерзайки

Химик Маркин: цвет омывающей жидкости не влияет на ее свойства

Зимнюю омывайку нужно выбирать по температуре замерзания и способности очищать стекло без разводов. Бренд не гарантирует качество, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

Декан химического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доктор химических наук Алексей Маркин объяснил, что температуру замерзания жидкости следует подбирать с учетом сезона и погоды. Для удаления грязи и налета в составе должны быть поверхностно-активные вещества.

Основой зимней омывайки чаще всего служит водный раствор изопропилового спирта. Производители также могут добавлять отдушки. Цвет на свойства жидкости не влияет. Приготовить состав можно и самостоятельно, но заводские смеси точнее рассчитаны на конкретные температуры.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил проверять омывайку простым тестом на замерзание. По его словам, на рынке немало продукции сомнительного происхождения, поэтому реальные свойства важнее бренда.

Срок замены летней жидкости на зимнюю зависит от погоды. Если устойчивых морозов не ожидается, можно подождать. С наступлением холодов затягивать нельзя: вода может замерзнуть. Замену шин Шапарин посоветовал не откладывать, особенно если комплект новый и требует обкатки.