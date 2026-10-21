21 октября 2026 10:30 «Действующие лица»: в России запустили кинопроект о нефтяной отрасли Фото: кадр из проекта «Действующие лица» Общество

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Видеопроект «Действующие лица» о профессиях нефтяной отрасли выпустили научно-популярный онлайн-журнал «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама». Героями проекта стали работники «Газпром нефти» из разных регионов России, включая специалистов Московского НПЗ.

Авторы выбрали специальности, характерные для отрасли, — от промысловых объектов до нефтеперерабатывающих заводов и городских АЗС. Один из выпусков посвятили операторам технологических установок, которые управляют переработкой нефти. Это востребованная должность в команде НПЗ.

Фото: кадр из проекта «Действующие лица»

В одном ролике показывают трех специалистов из разных регионов, все благодаря полиэкранам и параллельному монтажу. Профессию раскрывают через групповой портрет и ту работу, которую герои делают за смену. Большое внимание уделили деталям рабочего процесса: как двигаются сотрудники, что их окружает, что они делают руками. Проект состоит из семи роликов, каждый из которых покажет один день профессии: электромонтеров, геологов, лаборантов, операторов АЗС, водителей и IT-специалистов. Выпуски будут появляться на сайте «Энергии+» раз в неделю.

Фото: кадр из проекта «Действующие лица»

Как отметил шеф-редактор «Энергии+» Станислав Бутенко, про рабочие и инженерные профессии нефтяной отрасли почти не снимают качественного контента. «Без него у профессии просто нет современного образа в голове у зрителя. Проект — редкая попытка показать, как выглядит труд, на котором держится вся энергетика страны, языком кино, а не языком вакансий», — поделился Бутенко.

Фото: кадр из проекта «Действующие лица»

По словам режиссера студии «Гигарама» Константина Тарана, о нефтяной промышленности много рассказывают через продукты, технологии или истории открытий. «За этим почти не видно человека на конкретном рабочем месте: как он выглядит, чем занимается, из чего состоит его дело. Нефтяная отрасль сегодня — это команда специалистов 250 профессий. Для нашего проекта мы отобрали семь ключевых специальностей, без которых не будет работать ни одно предприятие. Мы показали человеческий портрет отрасли — живой, многогранный и вдохновляющий», — отметил Таран.

Фото: кадр из проекта «Действующие лица»