«Действующие лица»: в России запустили кинопроект о нефтяной отрасли
Видеопроект «Действующие лица» о профессиях нефтяной отрасли выпустили научно-популярный онлайн-журнал «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама». Героями проекта стали работники «Газпром нефти» из разных регионов России, включая специалистов Московского НПЗ.
Авторы выбрали специальности, характерные для отрасли, — от промысловых объектов до нефтеперерабатывающих заводов и городских АЗС. Один из выпусков посвятили операторам технологических установок, которые управляют переработкой нефти. Это востребованная должность в команде НПЗ.
В одном ролике показывают трех специалистов из разных регионов, все благодаря полиэкранам и параллельному монтажу. Профессию раскрывают через групповой портрет и ту работу, которую герои делают за смену. Большое внимание уделили деталям рабочего процесса: как двигаются сотрудники, что их окружает, что они делают руками.
Проект состоит из семи роликов, каждый из которых покажет один день профессии: электромонтеров, геологов, лаборантов, операторов АЗС, водителей и IT-специалистов. Выпуски будут появляться на сайте «Энергии+» раз в неделю.
Как отметил шеф-редактор «Энергии+» Станислав Бутенко, про рабочие и инженерные профессии нефтяной отрасли почти не снимают качественного контента.
«Без него у профессии просто нет современного образа в голове у зрителя. Проект — редкая попытка показать, как выглядит труд, на котором держится вся энергетика страны, языком кино, а не языком вакансий», — поделился Бутенко.
По словам режиссера студии «Гигарама» Константина Тарана, о нефтяной промышленности много рассказывают через продукты, технологии или истории открытий.
«За этим почти не видно человека на конкретном рабочем месте: как он выглядит, чем занимается, из чего состоит его дело. Нефтяная отрасль сегодня — это команда специалистов 250 профессий. Для нашего проекта мы отобрали семь ключевых специальностей, без которых не будет работать ни одно предприятие. Мы показали человеческий портрет отрасли — живой, многогранный и вдохновляющий», — отметил Таран.
Как прокомментировал оператор комплекса «Евро+» Иван Боюн, некоторые люди до сих пор представляют работу на производстве как бесперспективную и однообразную, что давно не так.
«Проект, где мне повезло стать одним из участников, наглядно это доказывает. Я работаю на ключевой должности самой современной установки нашего предприятия с оборудованием последнего поколения и цифровыми технологиями. Карьера здесь приносит мне стабильный доход и дает возможность развиваться в любимой профессии», — рассказал Боюн.