Полковник Владимир Полуполтинных стал героем проекта о подвигах казаков на СВО
Донской казак из Луганской народной республики, гвардии полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова Владимир Полуполтинных стал героем проекта Всероссийского казачьего общества. Об этом сообщили в телеграм-канале ВсКО.
Он родился в Лисичанске в 1981 году. И так всю жизнь и провел в этом городе, работал начальником службы безопасности на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, Владимир Полуполтинных вступил в отряд народного ополчения. Вместе с другими добровольцами он отражал атаки профессиональных украинских военных и боевиков из нацбатальонов.
Казак прошел нелегкий путь от простого гранатометчика до командира полка. Его позывной в зоне СВО — Полтинник.
«ЛНР, Северский Донец, февраль 2022 года. Командование приказывает форсировать реку Северский Донец. Маневр должен занять не больше пяти дней», — рассказали авторы проекта «Казаки герои».
Владимиру Полуполтинных очень помогло знание каждого клочка родной земли. Казак решил действовать стремительно. Он проложил маршрут по трассе Новоайдар — Северодонецк. Подразделение Полтинника двигалось по трассе, прорываясь сквозь оборону и блокпосты противника. В рядах ВСУ наступила паника. Противник не ожидал такого яростного напора казаков. Вместо пяти дней маневр удалось закончить за два.
Подразделение Полтинника приняло участие в освобождении Попасной. Боевой путь гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова отмечен и другими славными боями.
«За освобождение стратегически важного города полку было присвоено почетное звание „Лисичанский“. И именно на его основе была сформирована знаменитая 6-я гвардейская отдельная мотострелковая Лисичанская казачья бригада», — уточнили авторы проекта.
За воинский подвиг и смекалку Владимира Полуполтинных наградили орденом Мужества. Он стал первым в истории России героем ЛНР. А еще доблестный боец — опять-таки первый атаман Луганского округа Донского войска. Сейчас герой СВО возрождает истинные казачьи традиции на Луганщине.