Полковник Владимир Полуполтинных стал героем проекта о подвигах казаков на СВО

Донской казак из Луганской народной республики, гвардии полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова Владимир Полуполтинных стал героем проекта Всероссийского казачьего общества. Об этом сообщили в телеграм-канале ВсКО.

Он родился в Лисичанске в 1981 году. И так всю жизнь и провел в этом городе, работал начальником службы безопасности на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, Владимир Полуполтинных вступил в отряд народного ополчения. Вместе с другими добровольцами он отражал атаки профессиональных украинских военных и боевиков из нацбатальонов.

Владимиру Полуполтинных очень помогло знание каждого клочка родной земли. Казак решил действовать стремительно. Он проложил маршрут по трассе Новоайдар — Северодонецк. Подразделение Полтинника двигалось по трассе, прорываясь сквозь оборону и блокпосты противника. В рядах ВСУ наступила паника. Противник не ожидал такого яростного напора казаков. Вместо пяти дней маневр удалось закончить за два.

«ЛНР, Северский Донец, февраль 2022 года. Командование приказывает форсировать реку Северский Донец. Маневр должен занять не больше пяти дней», — рассказали авторы проекта «Казаки герои».

Казак прошел нелегкий путь от простого гранатометчика до командира полка. Его позывной в зоне СВО — Полтинник.

Подразделение Полтинника приняло участие в освобождении Попасной. Боевой путь гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова отмечен и другими славными боями.

«За освобождение стратегически важного города полку было присвоено почетное звание „Лисичанский“. И именно на его основе была сформирована знаменитая 6-я гвардейская отдельная мотострелковая Лисичанская казачья бригада», — уточнили авторы проекта.

За воинский подвиг и смекалку Владимира Полуполтинных наградили орденом Мужества. Он стал первым в истории России героем ЛНР. А еще доблестный боец — опять-таки первый атаман Луганского округа Донского войска. Сейчас герой СВО возрождает истинные казачьи традиции на Луганщине.