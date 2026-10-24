«Обратной дороги нет». Кадыров обратился к сбежавшим в Европу чеченцам

Сбежавшим в европейские страны чеченцам не будет обратной дороги. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале , что предатели вызывают лишь презрение.

Глава Чечни отметил, что в республике созданы самые лучшие и комфортные условия для жизни и труда, всестороннего развития каждого человека. Власти решают социальные задачи, регион развивается и уверенно смотрит вперед.

На этом фоне жалкие предатели, которые в свое время сбежали в Европу, вызывают лишь презрение. Кадыров подчеркнул, что там они сидят на чужих подачках и питаются с чужих рук, пытаясь из-за границы очернять свой народ и подорвать мир и порядок, за который отдали свои жизни достойнейшие сыновья чеченского народа.

«Этим псевдопатриотам обратной дороги нет. Они продали честь и достоинство, оторвали себя от корней и здесь абсолютно никому не нужны», — сказал Кадыров.

Ранее чеченский лидер сообщил, что на сегодняшний день в зону спецоперации из республики направили 78 720 бойцов, в том числе 26 308 добровольцев.