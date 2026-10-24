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    «Обратной дороги нет». Кадыров обратился к сбежавшим в Европу чеченцам

    Кадыров: сбежавшие в Европу жалкие предатели никому не нужны в Чечне

    Фото: РИА «Новости»

    Сбежавшим в европейские страны чеченцам не будет обратной дороги. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что предатели вызывают лишь презрение.

    Глава Чечни отметил, что в республике созданы самые лучшие и комфортные условия для жизни и труда, всестороннего развития каждого человека. Власти решают социальные задачи, регион развивается и уверенно смотрит вперед.

    На этом фоне жалкие предатели, которые в свое время сбежали в Европу, вызывают лишь презрение. Кадыров подчеркнул, что там они сидят на чужих подачках и питаются с чужих рук, пытаясь из-за границы очернять свой народ и подорвать мир и порядок, за который отдали свои жизни достойнейшие сыновья чеченского народа.

    «Этим псевдопатриотам обратной дороги нет. Они продали честь и достоинство, оторвали себя от корней и здесь абсолютно никому не нужны», — сказал Кадыров.

    Ранее чеченский лидер сообщил, что на сегодняшний день в зону спецоперации из республики направили 78 720 бойцов, в том числе 26 308 добровольцев.

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