Почти каждый пятый работодатель намерен повысить зарплату

Работа.ру: почти каждый пятый работодатель согласился повысить ЗП сотрудникам

Почти каждый пятый российский работодатель намерен в ближайшие полгода повысить зарплату отдельным работникам. Это следует из результатов исследования сервисов Работа.ру и СберПодбор, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

«19% опрошенных компаний поделились, что готовы повысить зарплатные предложения в ближайшие 6-12 месяцев, но только для отдельных должностей и специалистов», — сказано в исследовании.

При этом такое же количество работодателей пока не определились с решением, но допускают возможность повышения зарплаты.

Только 1% компаний готовы повысить зарплатный бюджет в случае появления новых сотрудников более чем на 15%. Также 8% организаций допускают рост зарплаты в диапазоне 5–15%, а 13% рассматривают возможность повышения зарплатного бюджета не более чем на 5%.

При этом большинство компаний (62%) намерены не менять уровень расходов на зарплаты для новых сотрудников.

Ранее эксперт по трудовым отношениям Ольга Лутовинова призвала заранее согласовывать отпуск перед увольнением.