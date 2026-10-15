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    Почти каждый пятый работодатель намерен повысить зарплату

    Работа.ру: почти каждый пятый работодатель согласился повысить ЗП сотрудникам

    Фото: РИА «Новости»

    Почти каждый пятый российский работодатель намерен в ближайшие полгода повысить зарплату отдельным работникам. Это следует из результатов исследования сервисов Работа.ру и СберПодбор, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

    «19% опрошенных компаний поделились, что готовы повысить зарплатные предложения в ближайшие 6-12 месяцев, но только для отдельных должностей и специалистов», — сказано в исследовании.

    При этом такое же количество работодателей пока не определились с решением, но допускают возможность повышения зарплаты.

    Только 1% компаний готовы повысить зарплатный бюджет в случае появления новых сотрудников более чем на 15%. Также 8% организаций допускают рост зарплаты в диапазоне 5–15%, а 13% рассматривают возможность повышения зарплатного бюджета не более чем на 5%.

    При этом большинство компаний (62%) намерены не менять уровень расходов на зарплаты для новых сотрудников.

    Ранее эксперт по трудовым отношениям Ольга Лутовинова призвала заранее согласовывать отпуск перед увольнением.

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