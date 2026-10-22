Пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру России с января

Учебники по предмету «Духовно-нравственная культура России» для пятых классов поступят в школы до конца 2026 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова привело РИА «Новости» .

«Уже с января 2027 года школьники начнут изучать новый предмет, а до конца 2026 года учебники для пятого класса поступят в школы», — заявил глава Минпросвещения.

Ведомство включило учебники по дисциплине для пятых-седьмых классов в федеральный перечень.

Новый предмет призван укрепить гражданское единство и помочь школьникам сформировать нравственные ориентиры на основе исторического опыта и духовных традиций российского общества.

Пятиклассники приступят к изучению дисциплины во втором полугодии 2026/27 учебного года, а шестые и седьмые классы — с 1 сентября 2027 года.

Ранее в новые школьные учебники по русскому языку включили страницы про бойцов СВО.