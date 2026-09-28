Россиян призвали проверить газовый котел перед отопительным сезоном

После нескольких месяцев простоя газовый котел и систему отопления нужно проверить при первом запуске. За лето в трубах мог скопиться воздух, а в соединениях — появиться течь, сообщает RT .

Эксперт Народного фронта Людмила Жгун посоветовала владельцам проверить давление, положение кранов, состояние труб и радиаторов, работу насоса и первый прогрев системы. Летом котел обычно нагревает воду для кухни и ванной, а отопительный контур почти не работает.

Если давление снизилось один раз и после подпитки остается стабильным, повода для беспокойства нет. При повторном падении давления нужно искать причину, а не постоянно добавлять воду. Рост давления при нагреве и сброс воды через предохранительный клапан могут указывать на неисправность расширительного бака.

Жгун предупредила: разбирать котел самостоятельно нельзя. При неполадках следует вызвать специалиста. Если оборудование вышло из строя в холода, сначала нужно получить техническое заключение о причине поломки и возможности ремонта.

По словам эксперта, после окончания срока эксплуатации котел необходимо заменить либо обратиться в специализированную газовую организацию для диагностики. Обычно срок службы составляет от 10 до 15 лет в зависимости от модели. Плановую замену лучше проводить в теплое время года, чтобы успеть установить и проверить оборудование без риска оставить дом без отопления.